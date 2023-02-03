Побил все рекорды: в Украине подорожал один из самых популярных овощей

В сравнении в этим периодом в прошлом году овощ вырос в цене в четыре раза

В Украине за последний месяц значительно подорожал ряд продуктов, среди которых оказался и лук. Цены на овощ установили очередной рекорд.

По данным аналитиков EastFruit, стоимость лука перевалила за 30 гривен за килограмм. При этом отмечается, что повышении цены в данном сегменте будет сохраняться и дальше. Все дело в том, что на эту продукцию сохраняется ажиотажный спрос, но запасы лука во многих украинских хозяйствах на сегодняшний день уже исчерпаны. То есть, несоответствие уровня спроса и предложения формирует повышение ценника на овощ.

Сейчас отпускные цены на лук выросли до 30-35 гривен за килограмм. Это на 11% выше, нежели в конце прошлой недели. При этом, как пишут аналитики, цена овоща в 35 гривен — это абсолютный рекорд за всю историю независимости Украины. В сравнении с прошлым годом стоимость выросла в четыре раза.

Средние цены на лук в крупных украинских супермаркетах в феврале:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в новом году в Украине резко упала цена популярного овоща. Одной из причин аналитики называют снижение качества продукции в хранилищах.