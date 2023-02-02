В Украине резко упала цена на популярный овощ: надолго ли это

Вероятность удорожания есть, однако она незначительна

На рынках Украины продолжают расти цены на некоторые овощи, однако есть и такие, стоимость которых проседает. Среди которых и белокочанная капуста. Главной причиной удешевления является стремительное снижение качества товара в хранилищах украинских производителей.

Как пишет издание EastFruit, украинские фермеры на текущей неделе начали массово сбивать цены на капусту из-за того, что этот товар быстро портится в хранилищах и его нужно как можно скорее реализовать.

Среди других факторов – снижение спроса у потребителей.

Так, на сегодняшний день стоимость белокочанной капусты на украинском рынке упала до 6-8 гривен за килограмм, что примерно на 17% дешевле, чем на прошлой неделе. В то же время цена на этот товар сейчас в среднем в 1,5 раза ниже, чем в январе 2022 года.

Что касается дальнейших прогнозов, то подорожание капусты в Украине возможно только при условии значительного ухудшения погодных условий или снижения температуры воздуха.

Ранее "Телеграф" сообщал: согласно прогнозам экспертов, некоторые категории овощей, несмотря на резкое подорожание в начале 2023 года, в дальнейшем будут дешеветь.