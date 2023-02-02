В Україні різко впала ціна на популярний овоч: чи надовго це

Ймовірність здорожчання є, однак вона є незначною

На ринках України продовжують збільшувати ціни на деякі категорії овочів, однак є й такі, що навпаки в ціні просідають. Серед яких і білокачанна капуста. Головною причиною здешевшання є стрімке зниження якості товару, який перебуває у сховищах українських виробників.

Як пише видання EastFruit, українські фермери на поточному тижні почали масово збивати ціни на білокачанну капусту через те, що цей товар швидко псується у сховищах і його потрібно якомога скоріше реалізувати.

Середі інших чинників — зниження попиту серед споживачів.

Так, станом на сьогоднішній день вартість білокачанної капусти на українському ринку впала до 6-8 гривень за один кілограм, що приблизно на 17% дешевше, аніж минулого тижня. Водночас ціна на цей товар наразі є в середньому у 1,5 раза нижча, ніж у січні 2022 року.

Що стосується подальших прогнозів, то здорожчання капусти в Україні можливе лише при умові значного погіршення погодних умов або суттєвому зниженні середніх температур повітря.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, згідно з передбаченнями експертів деякі категорії овочів, попри різке здорожчання на початку 2023 року, в подальшому будуть дешевшати.