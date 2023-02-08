На 30-40%: які продукти скоро подорожчають в Україні

Деякі продукти вже почали значно дорожчати

Після новорічних свят в Україні подорожчала низка продуктів, але ціни на деякі з них надалі можуть зрости ще на 30 або навіть 40%. На це є одразу кілька вагомих причин.

Зокрема зростання цін на продукт буде пов’язане з переходом багатьох виробників на генератори через проблеми з енергосистемою в нашій країні в умовах війни. Про це експерт у галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук розповіла виданню DT.UA.

"Уряд практично благословив такі дії заявами про те, що продукти, особливо першої потреби, будуть дорожчати через масовий перехід рітейлу на використання генераторів на тлі постійних відключень електроенергії", — зазначає експерт.

За її словами, за очікуваннями чиновників, зростання цін становитиме від 5 до 7%. А учасники ринку водночас вважають, що йтиметься про 30, а може, навіть і 40%.

Що подорожчає найближчим часом

Цибуля. Ціни на цибулю можуть зрости до 50 гривень за кілограм. На це є одразу кілька причин. Насамперед — сезонний фактор. Також впливають проблеми з енергетикою. Крім того, з початку 2023 року на імпорт цибулі діє ввізне мито у розмірі 10%.

Морква. Ціни на цей овоч уже починають зростати. Буквально за один день ціни піднялися із 23 гривень за кілограм до майже 27. І це лише початок тенденції.

Плодові можуть змінитися у ціні до 10%.

"Вітамінна весна буде непередбачуваною. Тепличних овочів вибір обмежений і очевидний: огірок, помідор. Зверніть увагу, що зелені мало, вона дуже дорога. Вибір грибів теж мінімальний", — вважає Гук.

Яйця. Цей продукт може і не подорожчати до ціни 17 гривень за штуку. Однак падати ціни на нього у першій половині поточного року не будуть. Вчені припускають, що ціна на яйця триматиметься на рівні 75 грн/десяток.

Курка. М’ясо потроху дорожчатиме й надалі. Філе, наприклад, подорожчало приблизно на 10 грн за кілограм та його продають зараз по 139–145 грн.

Хліб. Протягом першого півріччя цей продукт, найімовірніше, дорожчатиме. Особливо це стосується житнього хліба, оскільки врожай зібрав невеликий. Однак дорожчатиме і пшеничний хліб, бо озимих мало. Торгові мережі вже збільшили ціни на вироби.

Гречка. Один із найпопулярніших продуктів серед покупців уже почав значно дорожчати. Нині його продають до космічних цін на 99,90 гривень. Крім того, в деяких супермаркетах цей продукт зараз можна і не знайти.

Цукор та соняшникова олія. Ці два продукти найближчим часом подорожчають щонайменше на 5-7%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому в Україні значно зросли ціни на кілька популярних серед покупців овочів.