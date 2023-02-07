Буде подорожчання, але є нюанс: українцям розповіли, чого чекати від ціни продуктів 2023 року

Експерт дав прогноз на поточний рік

Протягом минулого року ціни продуктів в Україні значно зросли через повномасштабну війну, а цього року ця тенденція продовжиться. Проте зараз головною причиною стануть проблеми з енергосистемою.

Член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі телемарафону розповів, що зростання ціни продуктів — це інфляція, і цього року вона зменшуватиметься. Ціни будуть зростати повільніше.

"З 26,6% минулого року до 18,7% цього року. Потім 2024 року інфляція становитиме близько 10%. А в наступних роках буде ще меншою. Тобто тренд на зменшення інфляції", — сказав Фурман.

За його словами, на вартість харчових продуктів цього року впливатиме складна ситуація з енергосистемою України, яка часто зазнає обстрілів з боку російських загарбників. Через це багато підприємств змушені більше використовувати генератори, а це коштує чималих грошей.

"Коли підприємства використовують генератори, то це впливає на кінцеву собівартість продукції й вона зростає. Це пов’язано з тим, що такий вид живлення є більш витратним", — пояснив член Ради НБУ.

Василь Фурман також пояснив, що 2022 року рівень споживчої інфляції становив 26,6%. Цей показник був значно меншим від того, що прогнозувало в першій половині року Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після новорічних свят в Україні значно подорожчали п’ять популярних продуктів.