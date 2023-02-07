Будет подорожание, но есть нюанс: украинцам рассказали, чего ждать от цен на продукты в 2023 году

Эксперт дал прогноз на текущий год

На протяжении прошлого года цены на продукты в Украине значительно выросли в связи с полномасштабной войной, а в этом году эта тенденция продолжится. Однако сейчас главной причиной станут проблемы с энергосистемой.

Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире телемарафона рассказал, что рост цен на продукты — это инфляция и в этом году она будет уменьшаться. Цены будут расти медленнее.

"С 26,6% в прошлом году до 18,7% в этом году. Затем в 2024 году инфляция составит около 10%. А в последующих годах — будет еще меньше. То есть тренд на уменьшение инфляции", — сказал Фурман.

По его словам, на стоимость продуктов питания в этом году будет влиять сложная ситуация с энергосистемой Украины, которая часто подвергается обстрелам со стороны российских захватчиков. Из-за этого многие предприятия вынуждены больше использовать генераторы, что, соответственно, обходится в определенные суммы.

"Когда предприятия используют генераторы, то это влияет на конечную себестоимость продукции и она растет. Это связано с тем, что такой вид питания более затратен", — объяснил член Совета НБУ.

Василий Фурман также объяснил, что в 2022 году уровень потребительской инфляции составил 26,6%. Этот показатель был значительно меньше того, что прогнозировало в первой половине гола Минэкономики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после новогодних праздников в Украине значительно подорожали пять популярных среди покупателей продуктов.