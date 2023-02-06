В Україні злетіли ціни на популярні овочі: скільки вони зараз коштують у супермаркетах

Відразу три овочі виросли в ціні

В Україні подорожчала низка продуктів, а також кілька популярних серед покупців овочів. Йдеться про моркву, болгарський перець та помідори. Останні за місяць стали дорожчими практично на 30 гривень.

Так, за даними Мінфіну, зараз значно зросли ціни на болгарський перець (жовтий). У січні кілограм овочів обходився покупцям у середньому 153,28. У лютому вартість перцю зросла до 180,70. Тобто різниця в ціні становить 27,42.

Морква у лютому також стала дорожчою. Ціна із січня підвищилася з 25,69 до 28,15 гривні. Різниця у ціні за цей період склала 2,46. Зазначимо, що торік найвища вартість моркви спостерігалася у липні. Тоді цінник злетів за місяць із 28,23 до 32,19.

Найбільше за останній місяць подорожчали червоні помідори. Ціни на них цього місяця стали значно вищими за ті, які були встановлені після новорічних свят. Нині кілограм овочів коштує у великих українських супермаркетах 111,52 гривні, а у січні — 83,93. Таким чином, різниця становить 27,59.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні значно зросли ціни на огірки у лютому. Стало відомо, яка зараз вартість цього овочу у великих супермаркетах.