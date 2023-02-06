В Украине взлетели цены на популярные овощи: сколько они сейчас стоят в супермаркетах

Сразу три овоща выросли в цене

В Украине подорожал ряд продуктов, а также несколько популярных среди покупателей овощей. Речь идет о моркови и болгарском перце и помидорах. Последние за месяц стали дороже практически на 30 гривен.

Так, по данным Минфин, сейчас значительно выросли цены на болгарский перец (желтый). В январе килограмм овоща обходился покупателям в среднем в 153,28. В феврале стоимость перца выросла до 180,70. То есть, разница в цене составляет 27,42.

Морковь в феврале также стала дороже. Цена с января повысилась с 25,69 до 28,15 гривны. Разница в цене за этот период составила 2,46. Отметим, что в прошлом году самая высокая стоимость моркови наблюдалась в июле. Тогда ценник взлетел за месяц с 28,23 до 32,19.

Больше всего за последний месяц подорожали красные помидоры. Цены на них в этом месяце стали значительно выше тех, которые были установлены после новогодних праздников. Сейчас килограмм овоща стоит в крупных украинских супермаркетах 111,52 гривны, а в январе — 83,93. Таким образом, разница составила 27,59.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине значительно выросли цены на огурцы в феврале. Стало известно, какая сейчас стоимость этого овоща в крупных супермаркетах.