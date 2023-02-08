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Жити стане краще, жити стане веселіше? НБУ дав прогноз на 2023 рік

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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НБУ обіцяє що жити буде трохи краще Новина оновлена 08 лютого 2023, 15:43
НБУ обіцяє що жити буде трохи краще. Фото Відкриті джерела

Українцям пообіцяли зростання зарплат

У 2023-му році валовий внутрішній продукт України може зрости після падіння на 30% минулого року. Однак це зростання можна буде назвати швидше символічним – всього на 0,3%, але навіть цей показник може виявитися надмірно оптимістичним.

Подібні очікування у своєму інфляційному звіті за січень дає Національний банк України.

При цьому регулятор попереджає, що рік для українців буде непростим через низку факторів, але будуть і хороші новини, наприклад зростання мінімальної зарплати з нинішніх 6700 до 7176 гривень.

Але нашій економіці доведеться зіткнутися із падінням цін на товари, які Україна традиційно експортує: світові ціни на сталь впадуть сукупно на 21%, руду – на 44%, кукурудзу – на 36%, пшеницю – на 34%. Щоправда, на 9,9% може впасти і ціна нафти – до 90 доларів за барель.

Додатковими ударами стануть падіння транзиту природного газу через Україну до 20 млрд кубометрів та зростання світових цін на нього, щоправда, мінімальне – з 1362,9 до 1371 долара за 1000 кубометрів.

А от значно серйознішим ударом може стати прогнозоване зниження врожаю зернових та зернобобових – з торішніх 53,8 млн тонн до майбутніх 45,6.

Прогноз НБУ

Зазначимо, що навіть такий не найприємніший прогноз НБУ, на думку економічного експерта Олексія Куща, є надто оптимістичним. І причиною цього є погіршення платіжного балансу, тобто значне перевищення витрат держави над доходами та дефіцит зовнішньоторговельного балансу.

Так, різниця між експортом та імпортом у 2023 році може зрости до 51 млрд дол., або 30% доларового ВВП, яке, щоправда, частково буде покрито надходженнями від трудових мігрантів – приблизно на 15 млрд дол.

При цьому не враховується відтік капіталів України на проживання біженцям у Європі. За даними НБУ, за кордоном вже осіли 8 млн осіб і їх кількість у 2023 році ще зросте на 800 тисяч.

Врятувати ситуацію може хіба що міжнародна фінансова допомога, яка у 2022 році склала 32,5 млрд дол., а 2023-го може зрости до 38,6 млрд. дол.

Також у своєму звіті Нацбанк обіцяє зниження продовольчої інфляції, тобто зростання ціни продуктів, але поки що експерти прогнозують серйозне подорожчання деяких з них.

Теги:
#НБУ #Прогноз #Українська економіка