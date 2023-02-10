Украинские воины могут получить до 100 тысяч гривен: названа категория

Для получения выплат военнослужащим нужно собрать пакет необходимых документов

Украинские военные, которые получили ранение при выполнении боевого задания, имеют право на одноразовую компенсацию. Сумма денежной помощи может достигать 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает "НВ". Чтобы получить выплаты, нужно обратиться в военно-врачебную комиссию (ВВК) с необходимым пакетом документов.

В Законе Украине "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" сказано, что размер выплаты зависит от серьезности ранения. Если защитник получил инвалидность в результаты травмы на фронте, то ему положены следующие выплаты:

лицам с инвалидностью I группы — в размере 60-месячного денежного довольствия;

лицам с инвалидностью II группы — в размере 54-месячного денежного довольствия;

лицам с инвалидностью III группы — в размере 48-месячного денежного довольствия.

Если же у военнослужащего нет инвалидности, то размер денежной компенсации зависит от степени потери трудоспособности и выплачивается в размере, определяемом в процентах от 3-летнего денежного довольствия.

Кому положены выплаты за ранение:

военнослужащим в случае ранения (контузии, травмы или увечья) без установления инвалидности, причиненной при исполнении обязанностей военной службы;

военнослужащим, которые получили инвалидность во время прохождения воинской службы;

лицам, которые окончили военную службу, однако получили инвалидность в результате ее прохождения, не позднее чем через 3 месяца после увольнения.

Чтобы оформить денежную помощь, нужно предоставить начальнику ВВК ВСУ или начальнику региональной штатной ВВК следующие документы:

направление или заявление на проведение военно-больничной комиссии;

паспорт гражданина Украины и его заверенную копию;

военный билет и его заверенную копию, а также справку о прохождении военной службы (для рядового либо сержантского состава);

удостоверение или военный билет офицера запаса, его заверенную копию и выписку из послужного списка (для офицеров);

все медицинские документы, характеризующие состояние здоровья военнослужащего до начала прохождения военной службы, во время прохождения военной службы и после увольнения;

документы военно-врачебной экспертизы: свидетельство о болезни, справка ВВК, оригиналы и их заверенные копии;

справку об обстоятельствах травмы или ее заверенная копия и/или заверенная копия Акта о несчастном случае;

справки воинской части о сроках непосредственного участия в боевых действиях (АТО/ООС), боевых действиях на территории других стран, участия в ММО, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, испытании ядерного оружия и их заверенные копии;

удостоверение участника боевых действий и заверенная копия;

удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (если есть) и его заверенную копию или документ о том, что пострадали в результате Чернобыльской катастрофы;

реквизиты банковской карты любого украинского банка, в случае отсутствия — документы для открытия банковского счета. Также нужно убедиться, что был издан приказ о приписке к воинской части и о вступлении в должность;

Выплаты в случае ранения начисляются в порядке очереди согласно дате подачи заявления.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из военных может получать выплаты в размере 100 тысяч гривен. Члены семей военных также могут претендовать на эту денежную компенсацию.