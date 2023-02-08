Еще одной категории украинцев изменили порядок выплат: что нужно знать

Одноразовая денежная помощь будет распределена между всеми членами семьи, которые имеют право на выплату

С 2023 части защитникам отменили выплаты премий в размере 30 тысяч гривен. Также правительство изменило порядок выплат семьям погибших украинских военнослужащих.

О том, кто из родственников погибшего может претендовать на одноразовую денежную помощь (ОДП) и как теперь будут насчитываться выплаты, рассказали в Юридической сотне. Отмечается, что правила начисления выплат изменили 25 января для ВСУ и 1 февраля для ГНСУ и НГУ.

Когда выплачивается одноразовая помощь в размере 15 млн гривен

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину правительство страны пообещало семьям погибших защитников выплачивать 15 млн гривен компенсации. Денежная помощь от государства предусмотрена в случае, если военнослужащий погиб во время военного положения или в результате ранения/контузии/травмы/увечья, которое произошло в период действия военного положения во время защиты страны. Помощь положена также в случае, если защитник погиб на временно оккупированных территориях Украины или на территории между позициями сил обороны и позициями врага.

Что касается сроков, то денежная помощь выплачивается в случае, если гибель военного произошла е позднее чем через один год после ранения/травмы или иного повреждения. По-прежнему ОДП выплачивают равными долями на всех получателей, исключение составляют граждане россии или Беларуси и осужденные за госизмену, коллаборационизм и пособничество россии.

Самое главное изменение коснулось порядка выплат. Теперь 15 млн гривен разделят на два этапа:

первый этап — 1/5 от назначенной суммы ОГД (3 млн гривен)

второй этап — оставшиеся 4/5 от суммы, которые будут выплачиваться ежемесячно на протяжении 40 месяцев в равных долях (300 тысяч гривен в месяц (пропорционально по количеству членов семьи погибшего).

Кто из членов семьи имеет право на помощь в 15 млн гривен

Единовременная помощь в случае гибели военнослужащего полагается членам его семьи и тем, кто был у него на содержании, а именно:

родителям;

жене/супругу, которые не женились во второй раз;

детям, у которых нет и не было своих семей;

детям, имеющим свои семьи, но ставшим лицами с инвалидностью до достижения совершеннолетия;

детям, оба родителя которых погибли или пропали без вести.

Вышеперечисленные члены семьи могут претендовать на ОДП со даты гибели военнослужащего, которая указана в свидетельстве о смерти. Если один из претендентов на выплаты отказывается от них или в течение 3-х лет не реализует свое право на их получение, то его доля распределяется между остальными членами семьи.

Если же другой член семьи обратился за выплатами после того, как ОДП уже была выплачена, то вопрос о перераспределении суммы решается по взаимному согласию лиц или через суд.

Как получить ОДП

Чтобы получить одноразовую денежную помощь, нужно обратиться с личным заявлением или заявлением законных представителей лиц, имеющих право на выплату, в ТЦК и СП или уполномоченное подразделение другого силового ведомства (НГУ, ГНСУ). Единовременная денежная помощь выплачивается равными долями. Отказ в выплате ОГО можно обжаловать в судебном порядке.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто из военных будет получать меньше выплат. Некоторые категории военнослужащих наоборот начнут получать большее денежное обеспечение.