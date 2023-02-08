Не только зарплата и пенсия: о каких доходах нужно отчитываться для получения субсидии

В декларации нужно указать ежемесячные выплаты различноного происхождения

Субсидию в Украине может получить почти любой из тех, кто тратит более 15% дохода семьи на оплату коммунальных услуг в рамках нормативов. Чтобы ее получить, направляется заявка и справка о доходах.

"Телеграф" на основе данных официального портала Киева напоминает, какие именно доходы учитываются в документах. Часть выплат не учитывается при исчислении суммы субсидии.

Какие доходы в декларации нужно указать:

зарплата после уплаты налога на доход физлиц;

пенсия;

стипендия;

социальные выплаты;

пособие по безработице и страховые выплаты от соцстраха;

переводы из-за границы;

некоторые другие доходы, среди которых помощь при рождении (усыновлении) ребенка — часть выплачиваемой ежемесячно, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.

Не включают в совокупный доход семьи:

часть пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплачиваемого единовременно;

единовременное вознаграждение с присвоением звания "Мать-героиня";

социальная помощь на детей сирот, или тех, кто на попечении;

помощь ВПЛ на проживание;

алименты;

дотация за молодняк крупного рогатого скота в хозяйствах физлиц;

доходы от депозитов;

оплата членам избиркомиссий;

помощь общественных и благотворительных организаций;

помощь на погребение и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подать заявку на получение субсидии онлайн. Есть и те, кто, несмотря на малые доходы, претендовать на выплату не может.