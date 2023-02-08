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Не только зарплата и пенсия: о каких доходах нужно отчитываться для получения субсидии

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Получателями субсидий часто являются пенсионеры Новость обновлена 08 февраля 2023, 11:04
Получателями субсидий часто являются пенсионеры. Фото Коллаж "Телеграфа"

В декларации нужно указать ежемесячные выплаты различноного происхождения

Субсидию в Украине может получить почти любой из тех, кто тратит более 15% дохода семьи на оплату коммунальных услуг в рамках нормативов. Чтобы ее получить, направляется заявка и справка о доходах.

"Телеграф" на основе данных официального портала Киева напоминает, какие именно доходы учитываются в документах. Часть выплат не учитывается при исчислении суммы субсидии.

Какие доходы в декларации нужно указать:

  • зарплата после уплаты налога на доход физлиц;
  • пенсия;
  • стипендия;
  • социальные выплаты;
  • пособие по безработице и страховые выплаты от соцстраха;
  • переводы из-за границы;
  • некоторые другие доходы, среди которых помощь при рождении (усыновлении) ребенка — часть выплачиваемой ежемесячно, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.

Не включают в совокупный доход семьи:

  • часть пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплачиваемого единовременно;
  • единовременное вознаграждение с присвоением звания "Мать-героиня";
  • социальная помощь на детей сирот, или тех, кто на попечении;
  • помощь ВПЛ на проживание;
  • алименты;
  • дотация за молодняк крупного рогатого скота в хозяйствах физлиц;
  • доходы от депозитов;
  • оплата членам избиркомиссий;
  • помощь общественных и благотворительных организаций;
  • помощь на погребение и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подать заявку на получение субсидии онлайн. Есть и те, кто, несмотря на малые доходы, претендовать на выплату не может.

Теги:
#Доходы #Субсидия #Коммуналка