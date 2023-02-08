Не только зарплата и пенсия: о каких доходах нужно отчитываться для получения субсидии
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
В декларации нужно указать ежемесячные выплаты различноного происхождения
Субсидию в Украине может получить почти любой из тех, кто тратит более 15% дохода семьи на оплату коммунальных услуг в рамках нормативов. Чтобы ее получить, направляется заявка и справка о доходах.
"Телеграф" на основе данных официального портала Киева напоминает, какие именно доходы учитываются в документах. Часть выплат не учитывается при исчислении суммы субсидии.
Какие доходы в декларации нужно указать:
- зарплата после уплаты налога на доход физлиц;
- пенсия;
- стипендия;
- социальные выплаты;
- пособие по безработице и страховые выплаты от соцстраха;
- переводы из-за границы;
- некоторые другие доходы, среди которых помощь при рождении (усыновлении) ребенка — часть выплачиваемой ежемесячно, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не получившему права на пенсионную выплату.
Не включают в совокупный доход семьи:
- часть пособия при рождении или усыновлении ребенка, выплачиваемого единовременно;
- единовременное вознаграждение с присвоением звания "Мать-героиня";
- социальная помощь на детей сирот, или тех, кто на попечении;
- помощь ВПЛ на проживание;
- алименты;
- дотация за молодняк крупного рогатого скота в хозяйствах физлиц;
- доходы от депозитов;
- оплата членам избиркомиссий;
- помощь общественных и благотворительных организаций;
- помощь на погребение и т.д.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подать заявку на получение субсидии онлайн. Есть и те, кто, несмотря на малые доходы, претендовать на выплату не может.