Субсидия по-новому: что изменилось для украинцев с февраля

Государство продолжит оказывать помощь, но только в наличном расчете

В Украине многие пользуются возможностью меньше платить за потребленные коммунальные услуги благодаря оформлению жилищных субсидий. С 1 февраля 2023 года Пенсионный фонд изменил механизм их выплаты, из-за чего некоторые категории населения могут столкнуться с дополнительными трудностями. Теперь субсидийными средствами придется распоряжаться собственноручно, счета больше не будут оплачиваться ими автоматически.

"Телеграф" напоминает, как именно будет осуществляться выплата субсидий в настоящее время, ссылаясь на разъяснение заместителя руководителя ГУ Пенсионного фонда в Житомирской области Светланы Антонюк.

Ранее подобная оплата ваших жилищно-коммунальных услуг от государства производилась благодаря взаимодействию "Ощадбанка" и "Укрпочты". Деньги поступали непосредственно на счета абонентов в соответствующих структурах, поэтому конечная сумма в платежках была меньше, чем первоначально рассчитана. Теперь же деньги придется вносить самостоятельно — в полном объеме за потребленные услуги.

"Если человек открыл счет в банке, то эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека, — объясняет Светлана Антонюк. — Если человек не открыл счет в банке или не предоставил информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в "Ощадбанк".

Чтобы воспользоваться своей субсидией, придется посетить отделение, где вам выплатят начисленные средства. После этого лучшим вариантом станет открытие личного счета, куда вам сможет регулярно поступать субсидия. "Ощадбанк" же отказался перечислять средства непосредственно на поставщиков коммунальных услуг — именно с 1 февраля.

При этом, скорее всего, такие изменения коснутся только получателей, которые будут подавать заявление на субсидию впервые или будут просить о ее перерасчете. Ведь, по словам специалиста, тем, у кого ничего не изменилось, дополнительно приходить в банк не нужно. Пенсионеры же, ранее получавшие средства через "Укрпочту" при выплате пенсии, могут продолжить пользоваться таким механизмом и дальше. Однако для этого следует посетить почтовое отделение, где конкретно указать: получение субсидий будет осуществляться через банк или через "Укрпочту".

Напомним, ранее мы рассказывали, что происходит с субсидийными выплатами на домохозяйство после смерти заявителя.

Кроме этого "Телеграф" советовал, каким образом заявку на субсидии можно подать в режиме онлайн.