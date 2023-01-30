Субсидии в 2023 году украинцы будут получать по-новому: подробности

В феврале вероятность безналичной оплаты льготных услуг будет отменена

В Украине идет война, однако граждане продолжают получить денежную помощь от властей. С 1 февраля некоторые категории украинцев столкнутся с определенными изменениями. В частности, владельцы жилищных субсидий не смогут безналично заплатить за комуналку.

Об этом в комментарии "Громадському" рассказала заместитель руководителя главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк.

Что изменится с 1 февраля

До 1 февраля 2023 льготная оплата за коммунальные услуги, а именно за водо-, теплопользование и электроэнергию распределялась отделениями Сбербанка и Укрпочты. В то же время, уже со следующего месяца возможность безналичной оплаты льгот за коммуналку будет отменена.

"Если человек открыл счет в банке, то эти деньги будут начислять туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не предоставил информацию о том, куда нужно переводить эти выплаты, деньги будут поступать в Ощадбанк. После он должен прийти в отделение и уже там получить эти деньги, а дальше открыть личный счет в этом или другом банке, чтобы получить возможность перечисления денег", — рассказала Антонюк.

По ее словам, с 1 февраля отделения Ощадбанка не будут перечислять средства прямо поставщикам коммунальных услуг.

Представитель Пенсионного фонда отметила, что потребитель должен самостоятельно снимать начисленные средства и платить ими за услуги уже непосредственно коммунальным предприятиям.

Что касается граждан, которые получали жилищную субсидию, однако размер выплат для них остался неизменным, никуда приходить не нужно. Пенсионеры также будут получать субсидии через отделения Укрпочты в день выплаты пенсии, если будут иметь такое желание.

Что для этого нужно

Пенсионеру необходимо посетить ближайшее отделение Укрпочты и определиться со следующими моментами:

открывать счет в банке, чтобы деньги поступали непосредственно на него;

в дальнейшем получать жилищную субсидию в отделениях почты.

Ранее "Телеграф" сообщал, каков алгоритм начисления субсидий в Украине и как желающим получить льготные средства.