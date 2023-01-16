Есть проблемы: в назначении субсидий в 2023 году возникли проволочки

Проблема возникает на моменте проверки заявления на получение субсидии

Чтобы подать заявление на субсидию украинцам нужно соответствовать определённым требованиям. Но даже это не гарантирует того что вы получите субсидию в срок. Из Харьковской области сообщают о проблемах среди тех, кому субсидии назначают только в 2023 году.

У тех кто субсидию получал ранее она просто была продлена. Те кто решил воспользоваться помощью от государства в текущем году столкнулись с проблемами работы реестра застрахованных граждан. Как сообщает "Харьков. Комментарии", выплаты назначаются именно по данным из этого реестра, но возникают проблемы.

Заявление не проходит проверку из-за того что не совпадают номер паспорта, фамилия или другие данные. Для того, чтобы уточнить информацию, людям приходится дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Проблемы называли временными и связывают их с переходным периодом, ведь пенсионный фонд занимается оформлением не так давно. Напомним, в реестр входит информация про зарплаты, пенсии и другие важные данные украинцев.

Для того чтобы соответствовать требованиям для субсидии человек должен платить за коммунальные услуги не менее 15% своего дохода, у него не должно быть новенького автомобиля, большого счёта в банке или крупных покупок. Также есть ограничения по количеству квадратных метров жилья, на которые распространяется действие субсидии. В нём, как и во многих правилах, есть исключения для многодетных семей или других схожих категорий. Заявку на получение субсидии можно разными путями, в том числе и на портале Пенсионного фонда онлайн. Есть также возможность проверить онлайн получили ли вы субсидию по своему заявлению. Ранее "Телеграф" писал что об отрицательном решении о предоставлении субсидии должны сообщить в течение трёх дней.