Как узнать, что вам не назначили субсидию? Можно увидеть даже онлайн

Если в субсидии отказано — есть четкий срок оповещения об этом

Украинские граждане могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг — сейчас идёт период отопительного сезона который начался с 1 октября. Заявление можно подать до сих пор, но действие субсидии будет распространяться не на весь период.

Узнать получил ли вы субсидию можно несколькими путями. Уполномоченные органы обязаны ответить человеку получил ли он субсидию, однако во время войны в Украине сделать это можно и по телефону. Это означает, что регистратор делает соответствующую запись в журнале о том что человек был оповещён телефонным образом.

Оповестить про отказ от субсидии нужно в течение трёх дней с момента решения. Также может прийти бумажное уведомление об отказе. Оба вида уведомлений можно протестовать в суде. Более комфортным способом узнать, получили ли вы субсидию, может быть использование онлайн-реестра в котором нужно ввести свой адрес и информация о назначении конкретному домохозяйству субсидии будет доступна. Кроме того назначена ли субсидия, там также указывается период на который она назначена.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия предоставляется на ограниченную площадь квартиры или дома, если он слишком большой и не подходит по нормативам. Есть варианты при которых можно получить субсидию на всю площадь жилья.