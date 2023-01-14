Як дізнатися, що вам не призначили субсидію? Можна побачити навіть онлайн

Якщо в субсидії відмовлено, є чіткий термін оповіщення про це

Українські громадяни можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг — зараз триває період опалювального сезону, який розпочався з 1 жовтня. Заяву можна подати досі, але дія субсидії поширюватиметься не на весь період.

Дізнатися, чи отримали ви субсидію можна кількома шляхами. Уповноважені органи зобов’язані відповісти людині, чи отримала вона субсидію, проте під час війни в Україні зробити це можна і телефоном. Це означає, що реєстратор робить відповідний запис у журналі про те, що людина була сповіщена телефонним чином.

Сповістити про відмову від субсидії потрібно протягом трьох днів з моменту рішення. Також може надіслати паперове повідомлення про відмову. Обидва види повідомлень можна опротестувати у суді. Більш комфортним способом дізнатися, чи ви отримали субсидію, може бути використання онлайн-реєстру в якому потрібно ввести свою адресу і інформація про призначення конкретному домогосподарству субсидії буде доступна. Крім того, чи призначена субсидія, там також вказується період, на який вона призначена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що субсидія надається на обмежену площу квартири чи будинку, якщо він занадто великий та не підходить за нормативами. Є варіанти, при яких можна отримати субсидію на всю площу житла.