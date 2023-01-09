Можуть змусити повернути гроші: за яких умов не можна отримувати субсидію

У крайніх випадках субсидію змусять повернути

На отримання субсидії право мають багато українців, але не всі є ряд факторів, які можуть цьому перешкодити. Серед них – покупка автомобіля чи квартири. В Україні останніми днями зафіксовано кілька випадків, коли справа про повернення субсидії державі дійшла до суду.

На Чернівецькій області жінку підозрюють у шахрайстві — вона приховала у декларації наявність другої квартири. Мешканка Хотина таким чином з листопада 2021 року отримала понад 15 тисяч гривень компенсації від держави незаконно. На Рівненщині суд вже виніс рішення щодо жінки, яка не повідомила про купівлю сином машини. Вони проживають разом – її зобов’язали повернути 19 тисяч гривень.

Субсидію не призначають, якщо:

площа житла надмірна – понад 130 кв.м. для квартири та 230 кв.м. для дому (виняток — будинки з різними особовими рахунками, житло багатодітних, прийомних сімей та подібні випадки),

при здійсненні членом сім’ї або проживаючим у будинку за останній рік операції на суму понад 50 тисяч гривень (купівля нерухомого та рухомого майна, купівля валюти, надання в борг), виняток — купівля житла після продажу іншого, якщо воно було єдиним

право власності на більш ніж одне житло у когось із членів сім’ї або домогосподарств (виняток — отримане у спадок, з правом спільної власності, кімнат у гуртожитку або на окупованій території/пошкодженого)

має на рахунках або в облігаціях понад 100 тисяч гривень

володіє машиною випуску менш як 5 років тому або кількома молодшими за 15 років

у складі сім’ї є повнолітні непрацюючі люди — є винятки у вигляді пенсіонерів, студентів та інших категорій

за наявності боргів за ЖКГ та за аліментами. У цьому правилі також є винятки, наприклад, наркозалежні, безвісти зниклі або заарештовані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при розрахунку субсидії на різні періоди використовують доходи громадян за різний час — від них залежить сума допомоги. У разі переїзду або евакуації на субсидію можна подати знову, але нараховуватиметься вона лише на одне житло.