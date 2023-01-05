Порахувати неважко: як зрозуміти, чи отримаєте ви субсидію

Слід розуміти, що на кінцеву суму пільги впливає дохід кожного із членів родини

Попри повномасштабну війну українці мають можливість оформлювати субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Це досить відчутна допомога від держави, яка дозволяє швидше оплачувати наявні рахунки, не накопичуючи зайвих заборгованостей перед компаніями-постачальниками. Попри те, що оформлення субсидійних виплат — явище поширене, далеко не всі знають, за яким принципом воно здійснюється.

Як розраховується можливість отримання субсидії, розповідає "Пенсійний кур'єр", посилаючись на дані Мінсоцполітики. Слід зазначити, що дозвіл на субсидію мають ті люди, чий обов'язковий відсоток платежу перевищує загальну суму за комунальні послуги.

Визначити, чи входите ви в число щасливчиків, котрі можуть отримувати подібні знижки, вдасться за допомогою спеціальної формули. Саме вона і вираховує вже згаданий обов'язковий відсоток платежу.

Рахується це так:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід громадян, які прописані за певною адресою (домогосподарства, на яке прагнуть отримати субсидію);

отримана сума ділиться на кількість членів домогосподарства, що визначає середньомісячний дохід для однієї особи;

дохід на одну особу слід поділити на розмір прожиткового мінімуму, що встановлений із 1 січня того року, з якого буде призначена субсидія (зараз це 2589 грн);

отриманий результат ділиться на 2, після чого суму слід помножити на 15%. Кінцевий результат вам і покаже необхідний обов'язковий відсоток від середньомісячного загального доходу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи може розраховувати на субсидію безробітний громадянин і що слід зробити, аби отримати виплати.

Також ми писали, де можна перевірити, чи нарахували вам субсидійні виплати.