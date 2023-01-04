Якщо переїхали до іншого житла: як зберегти субсидію

Субсидія на комунальні послуги надається на певних умовах, якщо вони збереглися — виплати продовжуються

Багато українців з початку вторгнення росії були змушені переїхати, багато хто — евакуювалися з регіонів, де йдуть бойові дії. Але можливість отримувати субсидію в них збереглася. На неї податися можна через звичайні послуги, а мати договір оренди необов’язково. Однак якщо людина вже була одержувачем субсидії перед евакуацією, для продовження виплат потрібно пройти низку процедур.

Як зазначають у Мінреінтеграції, схема переадресації виплат аналогічна як при отриманні пенсії чи соціальної допомоги. Якщо виплати виходили на "Укрпошті", потрібно переадресувати на нове найближче відділення.

Зробити це можна як контакт центру Укрпошти за номером 0800300545, так і в сервісному центрі Пенсійного фонду нового регіону, де ви перебуваєте. Оператору знадобляться ваша адреса до переїзду, паспортні дані, номер телефону, як отримували виплати — на пошті або адресно та нове місце отримання допомоги (адреса пошти чи нового житла).

Щоб перевести виплати до відділення Ощадбанку без відкриття рахунку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду або органу соцзахисту населення із заявою. Проте варто нагадати, що отримувати виплату субсидії від держави можна лише на одну адресу. Якщо тільки частина мешканців переїхала — необхідно повідомити протягом 30 днів.