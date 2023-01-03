Чи може переселенець розраховувати на субсидії: чітка відповідь

Люди, які були вимушені переселитися всередині країни, здатні отримати знижку на оплату ЖКП щодо фактичного місця проживання

Із 1 січня 2023 року в Україні дещо зміниться характер начислення житлових субсидій, які використовуються для оплати комунальних послуг. При цьому вимушені переселенці (внутрішньо переміщені особи) залишать за собою право й надалі оформлювати подібні пільги — їх надавадимуть за фактичним місцем проживання особи, яка подається на субсидію.

Детальніше про механізм звернення ВПО щодо подібних виплат розповіли в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Подати заяву на отримання субсидії переселенці можуть як особисто, так і в електронній формі.

Що варто пам'ятати насамперед?

Субсидія для вимушених переселенців оформлюється за місцем фактичного проживання. ВПО не зобов'язують укладати спеціальний договів винаймання (оренди) житла; достатньо лише вказати у декларації склад допомогосподарства.

Звернутися із заявою щодо отримання субсидії ВПО може у будь-який зручний спосіб:

до уповноважної посадової особи виконавчого органу сільської/селищної/міської ради відповідної ОТГ;

центра надання адмінпослуг;

сервісного центру ПФУ;

на порталі "Дія";

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

у мобільному додатку ПФУ.

Які документи знадобляться для оформлення субсидії?

Внутрішньо переміщена особа під час звернення щодо субсидійних виплат має представити певний пакет документів. Це власне заява із проханням призначити субсидії, декларація про доходи і витрати (обидва документи — за встановленою формою), також дані про інших мешканців домогосподарства, паспорт і РНОКПП (ідентифікаційний код). Завершити цей список слід довідкою, що підтверджує статус ВПО.

Підкреслимо, що розмір допомоги, який отримує переселенець, не впливатиме на сукупний дохід, від якого зазвичай розраховують житлову субсидію. До речі, після подачі документів можна перевіряти, чи отримаєте ви необхідні виплати і в якому розмірі вони будуть призначені. Як писав "Телеграф", для цього вже існує спеціальний електронний ресурс.

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