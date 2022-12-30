Оформлення субсидії в Україні онлайн: як це зробити (інструкція)

Виплата субсидій здійснюється на банківські картки або готівкою через "Укрпошту"

В Україні оформити субсидії на оплату комунальних послуг та газу, якими з кінця 2022 року займається Пенсійний фонд, можна онлайн і особисто, відвідавши територіальне відділення ПФУ. Однак швидше та зручніше зробити це, не виходячи з дому.

Так, оформити субсидію онлайн можна за допомогою порталу "Дія" та сайту Пенсійного фонду України. Детальну та покрокову інструкцію виклав НАК "Нафтогаз України".

Що потрібно зробити:

зареєструватися або авторизуватися на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID;

вибрати в меню "Послуги" розділ "Пенсії, пільги та допомога" Заява на субсидію;

заповнити дані та перевірити їх коректність;

завантажити потрібні копії документів для отримання субсидії.

Клієнт також може звернутися особисто до Пенсійного фонду за місцем реєстрації чи фактичного проживання. Споживач газу надає:

заяву про призначення та надання житлової субсидії;

декларацію про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.

Також за необхідності можуть бути додані ще декілька документів:

договір найму (оренди) житла (за наявності);

довідки про доходи (при зазначенні у декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, ПФУ;

інші документи, необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби), наприклад, документами, що підтверджують не проживання особи за місцем реєстрації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вплине на призначення субсидій отримання міжнародної допомоги, наприклад, від ООН, ЮНІСЕФ, Естонської ради та Норвезької ради.