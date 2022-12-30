Оформление субсидии в Украине онлайн: как это сделать (инструкция)

Выплата субсидий производится на банковские карты или наличными через "Укрпочту"

В Украине оформить субсидии на оплату коммунальных услуг и газа, которыми с конца 2022 года занимается Пенсионный фонд, можно онлайн и лично посетив территориальное отделение ПФУ. Однако быстрее и удобнее сделать это, не выходя из дома.

Так, оформить субсидию онлайн можно с помощью портала "Дія" и сайта Пенсионного фонда Украины. Подробную и пошаговую инструкцию выложили на сайте НАК "Нафтогаз України".

Что нужно сделать:

зарегистрироваться или авторизоваться на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID;

выбрать в меню "Услуги" раздел "Пенсии, льготы и помощь" Заявление на субсидию;

заполнить данные и проверить их корректность;

закачать необходимые копии документов для получения субсидии.

Клиент также может обратиться лично в Пенсионный фонд по месту регистрации или фактического проживания. Потребитель газа предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Также при необходимости могут быть добавлены еще несколько документов:

договор найма (аренды) жилья (при наличии);

справки о доходах (при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГФС, ПФУ;

другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости), например, документами, подтверждающими не проживание лица по месту регистрации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как повлияет на назначение субсидий получение международной помощи, например от ООН, ЮНИСЕФ, Эстонского совета и Норвежского совета.