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Зверталися по субсидію? Простий спосіб перевірити, чи є нарахування

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Автор
Щороку тисячі українців переймаються, чи отримають субсидійні виплати Новина оновлена 27 грудня 2022, 09:53
Щороку тисячі українців переймаються, чи отримають субсидійні виплати. Фото vechirniy.kyiv.ua

Український уряд максимально спрощує доступ до інформації про наявні у громадян виплати

Починаючи з грудня 2022 року, оформленням і виплатами субсидій в Україні повністю опікується Пенсійний фонд. Однак про інформування населення щодо певних пільгових нюансів займаються й інші структури. Зокрема, на спеціальному порталі від Мінсоцполітики можна дізнатися, чи отримаєте ви субсидійні виплати після того, як подали відповідне звернення та всі потрібні документи.

Про можливість скористатися подібним порталом повідомила пресслужба Мінреінтеграції. Веб-ресурс носить назву "Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії" і має вельми простий алгоритм дій.

Щоб дізнатися, чи маєте ви призначені державою виплати, знадобиться усього кілька кроків:

  • заходимо на сайт subsidii.ioc.gov.ua;
  • вводимо у лівому полі потрібні дані отримувача субсидії. Наразі пошук здійснюється за повною адресою — вказуйте область, місто чи село, вулицю, номер будинку (і за потреби квартири);
Субсидії в Україні - як перевірити
Так виглядає форма на сайті, яку треба заповнити
  • проходимо верифікацію, натиснувши "пташечку" у полі "Я не робот";
  • тиснемо кнопку "Шукати".

За кілька секунд система видасть інформацію щодо наявних призначених виплат, а також дозволить перевірити, яку знижку на оплату житлово-комунальних послуг громадяни мали у опалювальний та неопалювальний періоди за попередні роки.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто із українців може не розраховувати на отримання субсидії на період 2022-2023 років.

Також ми пояснювали, чи можуть бути одночасно призначені субсидійні виплати та певні пільги на оплату комунальних послуг.

Теги:
#Пільги #Виплати #Субсидія #Субсидії