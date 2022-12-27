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Обращались за субсидией? Простой способ проверить, есть ли начисления

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Ежегодно тысячи украинцев переживают, получат ли субсидийные выплаты Новость обновлена 27 декабря 2022, 09:53
Ежегодно тысячи украинцев переживают, получат ли субсидийные выплаты. Фото vechirniy.kyiv.ua

Украинское правительство максимально упрощает доступ к информации об имеющихся у граждан выплатах

Начиная с декабря 2022 года, оформлением и выплатами субсидий в Украине полностью занимается Пенсионный фонд. Однако информированием населения о определенных льготных нюансах занимаются и другие структуры. В частности, на специальном портале Минсоцполитики можно узнать, получите ли вы субсидийные выплаты после того, как подали соответствующее обращение и все необходимые документы.

О возможности воспользоваться подобным порталом сообщила пресс-служба Минреинтеграции. Веб-ресурс носит название "Единый государственный реестр получателей субсидии" и имеет очень простой алгоритм действий.

Чтобы узнать, есть ли у вас назначенные государством выплаты, понадобится всего несколько шагов:

  • заходим на сайт subsidii.ioc.gov.ua;
  • вводим в левом поле нужные данные получателя субсидии. Сейчас поиск осуществляется по полному адресу – указывайте область, город или село, улицу, номер дома (и при необходимости квартиры);
Субсидии в Украине — как проверить
Так выглядит форма на сайте, которую нужно заполнить
  • проходим верификацию, нажав "птичку" в поле "Я не робот";
  • жмем кнопку "Искать".

Через несколько секунд система выдаст информацию о назначенных выплатах, а также позволит проверить, какую скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг граждане имели в отопительный и неотапливаемый периоды за предыдущие годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинцев может не рассчитывать на получение субсидии на период 2022-2023 годов.

Также мы объясняли, могут ли быть одновременно назначены субсидийные выплаты и определенные льготы на оплату коммунальных услуг.

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#Льготы #Выплаты #Субсидия #Субсидии