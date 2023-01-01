Що буде з субсидіями у 2023 році: на українців чекає важлива зміна

Через заморожені тарифи на послуги ЖКГ сума на фінансування субсидій не істотно відрізняється від минулорічної

У 2023 році на нарахування субсидій у держбюджеті України передбачено понад 37 млрд гривень. Цієї суми має вистачити не тільки на опалювальний сезон, а й на період, що не опалюється.

Про це в інтерв’ю "Фактам" розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

За її словами, у 2022 році на фінансування субсидій було виділено понад 37 млрд гривень, і на 2023 рік передбачено аналогічну суму. Профінансовано станом на кінець грудня близько 80% пільг.

"Загалом у 2022 році було передбачено понад 37 мільярдів гривень на субсидії. Ця сума виділена на календарний рік, який включає як опалювальний, так і неопалювальний сезон, коли в окремих випадках надається субсидія. Практично 80% вже профінансовано. На 2023 рік передбачено приблизно таку ж суму", — розповіла голова Мінсоцполітики.

Вона додала, що цієї суми має вистачити на виділення необхідної кількості субсидій, враховуючи, що тарифи за комуналку заморожені та не підвищуватимуться згідно з рішенням КМУ.

"Ми розраховуємо, що її має вистачити на покриття запиту громадян у зв’язку з тим, що тарифи заморожені та прийнято рішення КМУ про непідвищення платежів. Отже, порівняно з минулим роком загальний чек на оплату для громадян суттєво не змінюється. Тому цієї суми точно вистачає, і, як показує завершення року, вона є релевантною", — пояснила міністр.

Крім того, на призначення субсидій можуть розраховувати навіть ті працівники, які втратили заробітну плату, але не втратили робочого місця. Справа в тому, що субсидії можуть отримувати тільки ті українці, які офіційно працевлаштовані або навчаються на денній формі у вишах. Тому, якщо у вас на роботі є заборгованість із виплати заробітної плати, це не впливає на можливість отримання субсидій, головне, щоб роботодавець платив ЄСВ.

"Законодавством чітко визначено, що субсидію можуть отримувати ті, хто має офіційне місце зайнятості чи навчання. Тобто за яких сплачено єдиний соціальний внесок або учні на денному стаціонарі здійснюють догляд за особами, які його потребують або зареєстровані як безробітні. Тому взагалі неважливо, чи платить роботодавець їм заробітну плату, головне, щоб вона була нарахована. Навіть якщо є заборгованість зі сплати ЄСВ роботодавцем, це не впливає на можливість людини отримувати субсидію, йдеться про нарахування таких виплат, фактор трудових відносин і те, що людина працює", — резюмувала Оксана Жолнович.

Також міністр соцполітики додала, що процедуру призначення субсидій в Україні спростили. Це стосується тих громадян, котрі втратили роботу. Якщо ви зареєструвалися в службі зайнятості як безробітний, то при призначенні субсидій буде враховуватися не дохід за останні півроку з останнього місця роботи, а одномісячна допомога з безробіття. Таким чином вдасться точніше розрахувати субсидію для домогосподарств з огляду на нинішні доходи, а не ті, що були у минулі періоди.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто не має субсидій під час опалювального сезону 2022-2023. Частина домогосподарств, які претендують на допомогу від держави, отримати її не зможуть за рядом вагомих причин.