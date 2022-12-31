Отримати субсидію безробітному: які умови потрібні для допомоги від держави

2022 року українцям пішли назустріч у питаннях отримання субсидій через зростання безробіття

В Україні продовжують виплачувати субсидію на оплату комунальних послуг тим, хто цього потребує. Але отримати її можуть не всі — згідно із законом, одержувачем може бути лише той, хто має офіційне місце зайнятості чи навчання.

Міністр соцполітики Оксана Жолнович в інтерв’ю "Фактам" розповіла, що до цих людей входять ті, за яких сплачено єдиний соціальний внесок, хто навчається на денному стаціонарі, доглядає тих, хто потребує або офіційно зареєстрованих безробітних. При цьому факт виплати зарплати не є обов'язковим, важливо, щоб вона була нарахована.

Як повідомила міністр, навіть якщо є заборгованість щодо ЄСВ, це не вплине на можливість отримати субсидію. Вона також додала, що у 2022 році запровадили більш адресний підхід до тих, хто втратив роботу. При реєстрації в службі зайнятості, за дохід береться не останні пів року з місця роботи, а одномісячна допомога з безробіття, якщо людина отримала її хоча б раз. Це дозволяє в розрахунку субсидії враховувати актуальні доходи.

Раніше "Телеграф" розповідав, як враховується дохід, якщо людина працює за трудовим договором. Навіть якщо його призупинено, на субсидію можна претендувати за умови оплати ЄСВ в більш ранній період. Нагадаємо, до декларації при зверненні за субсидією потрібно вносити не лише офіційну зарплату, а й інші види виплат, наприклад, ренту чи стипендію.