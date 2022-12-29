Чи нараховують субсидію, якщо у людини призупинено трудовий договір

Людині варто потурбуватися, аби за неї вчасно було оплачено Єдиний соціальний внесок

Війна внесла чимало коректив у життя українців. Задля кращої акумуляції певних фінансових дій із грудня до завдань Пенсійного Фонду було додано нарахування субсидій, на які претендує значна частина громадян. При цьому дехто із них може знаходитися у стані призупинення трудового договору зі своїм працедавцем, але при цьому не мати статусу безробітного.

Чи мають право такі люди на отримання субсидійних виплат, пояснили у пресслужбі ПФУ. Варто одразу зазначити, що призупинення трудового договору є вельми специфічною процедурою, котра певним чином подібна до простою підприємства, але людина не отримує жодної заробітної плати, хоча і зберігаючи за собою робоче місце.

Українці, котрі стикнулися через війну із такою проблемою на роботі, все одно можуть оформлювати і отримувати субсидії. Але для цього потрібно переконатися, що протягом кварталу, який передує кварталу перед місяцем подачі звернення по пільги, за громадянина було сплачено Єдиний соціальний внесок.

Його розмір має бути хоча б мінімальним або перевищувати цю межу. Також ЄСВ громадянин може сплатити сам за себе, якщо роботодавець не може це забезпечити.

Приклад для кращої зрозумілості. Людина звертається за субсидією у грудні — це четвертий квартал року. Виплати вона отримає, якщо необхідна сума ЄСВ сплачувалася для неї протягом другого кварталу — тобто квітня, травня і червня.

"Телеграф" також пояснював, чи можна розраховувати на отримання і субсидії, і пільг на оплату житлово-комунальних послуг одночасно.

Крім цього ми розповідали, кого можуть змусити повернути субсидійні гроші в держбюджет і чому.