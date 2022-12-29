Начисляют ли субсидию, если у человека приостановлен трудовой договор

Человеку следует позаботиться, чтобы за него вовремя был оплачен Единый социальный взнос

Война внесла немало корректив в жизнь украинцев. Для лучшей аккумуляции определенных финансовых действий с декабря в задачи Пенсионного Фонда было добавлено начисление субсидий, на которые претендует значительная часть граждан. При этом некоторые из них могут находиться в состоянии приостановления трудового договора со своим работодателем, но при этом не иметь статуса безработного.

Имеют ли право такие люди на получение субсидийных выплат, пояснили в пресс-службе ПФУ. Следует сразу отметить, что приостановление трудового договора является весьма специфической процедурой, которая определенным образом похожа на простой предприятия, но человек не получает никакой заработной платы, хотя и сохраняет за собой рабочее место.

Украинцы, столкнувшиеся из-за войны с такой проблемой на работе, все равно могут оформлять и получать субсидии. Но для этого нужно убедиться, что в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем подачи обращения за льготами, за гражданина был уплачен Единый социальный взнос.

Его размер должен быть хотя бы минимальным или превышать этот предел. Также ЕСВ гражданин может заплатить сам за себя, если работодатель не может это обеспечить.

Пример для лучшей понятности. Человек обращается за субсидией в декабре – это четвертый квартал года. Выплаты он получит, если необходимая сумма ЕСВ оплачивалась за него в течение второго квартала — то есть апреля, мая и июня.

Телеграф также объяснял, можно ли рассчитывать на получение и субсидии, и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг одновременно.

Кроме этого, мы рассказывали, кого могут заставить вернуть субсидийные деньги в госбюджет и почему.