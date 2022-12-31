Получить субсидию безработному: какие условия нужны для помощи от государства

В 2022 году украинцам пошли навстречу в вопросах получения субсидий из-за роста безработицы

В Украине продолжают выплачивать субсидию на оплату коммунальных услуг тем, кто в этом нуждается. Но получить ее могут не все — согласно закону, получателем может быть только тот, кто имеет официальное место занятости или обучения.

Министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью "Фактам" рассказала, что в число этих людей входят те, за которых оплачен единый социальный взнос, кто учится на дневном стационаре, ухаживает за требующими ухода или официально зарегистрированные безработные. При этом факт выплаты зарплаты не важен, важно, чтобы она была насчитана.

Как сообщила министр, даже если есть задолженность по ЕСВ, это не повлияет на возможность получить субсидию. Она также добавила, что в 2022 году ввели более адресный подход к тем, кто потерял работу. При регистрации в службе занятости, за доход берется не последние полгода с места работы, а одномесячная помощь по безработице, если человек получил ее хотя бы раз. Это позволяет при расчете субсидии учитывать актуальные доходы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как учитывается доход, если человек работает по трудовому договору. Даже если он приостановлен, на субсидию можно претендовать при условии оплаты ЕСВ в более ранний период. Напомним, в декларацию при обращении за субсидией нужно вносить не только официальную зарплату, но и другие виды выплат, например ренту или стипендию.