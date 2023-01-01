Что будет с субсидиями в 2023 году: украинцев ждет важное изменение

Из-за замороженных тарифов на услуги ЖКХ сумма на финансирование субсидий не существенно отличается от прошлогодней

В 2023 году на начисление субсидий в госбюджете Украины предусмотрено более 37 млрд гривен. Этой суммы должно хватить не только на отопительный сезон, но и на неотапливаемый период.

Об этом в интервью "Фактам" рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

По ее словам, в 2022 году на финансирование субсидий было выделено свыше 37 млрд гривен, и на 2023 год предусмотрена аналогичная сумма. Профинансировано по состоянию на конец декабря около 80% льгот.

"Всего в 2022 году было предусмотрено более 37 миллиардов гривен на субсидии. Эта сумма выделена на календарный год, который включает как отопительный, так и неотапливаемый сезон, когда в отдельных случаях предоставляется субсидия. Практически 80% уже профинансировано. На 2023 год предусмотрена примерно такая же сумма", — рассказала глава Минсоцполитики.

Она добавила, что этой суммы должно хватить на выделение необходимого количества субсидий, учитывая, что тарифы за коммуналку заморожены и повышаться не будут согласно решению КМУ.

"Мы рассчитываем, что ее должно хватить на покрытие запроса граждан в связи с тем, что тарифы заморожены и принято решение КМУ о неповышении платежей. Следовательно, по сравнению с прошлым годом общий чек на оплату для граждан существенно не меняется. Поэтому этой суммы точно хватает и, как показывает завершение года, она релевантна", — объяснила министр.

Кроме того, на назначение субсидий могут рассчитывать даже те работники, которые потеряли заработную плату, но не лишились рабочего места. Все дело в том, что субсидии могут получать только те украинцы, которые официально трудоустроены или обучаются на дневной форме в вузах. Поэтому, если у вас на работе есть задолженность по выплате заработной платы, это не влияет на возможность получения субсидий, главное — чтобы работодатель платил ЕСВ.

"Законодательством четко определено, что субсидию могут получать те, кто имеет официальное место занятости или обучения. То есть, за которых уплачен единый социальный взнос или учащиеся на дневном стационаре, осуществляют уход за лицами, которые в нем нуждаются или зарегистрированы как безработные. Поэтому вообще неважно, платит ли работодатель им заработную плату. Главное, чтобы она была начислена. Даже если есть задолженность по уплате ЕСВ работодателем, это не влияет на возможность человека получать субсидию. Речь идет о начислении таких выплат, о факторе трудовых отношений и о том, что человек работает", — резюмировала Оксана Жолнович.

Также министр соцполитики добавила, что процедуру назначения субсидий в Украине упростили. Это касается тех граждан, которые потеряли работу. Если вы зарегистрировались в службе занятости, как безработный, то при назначении субсидий будет учитываться не доход за последние полгода с последнего места работы, а одномесячное пособие по безработице. Таким образом получится точнее рассчитать субсидию для домохозяйств, учитывая нынешние доходы, а не те, которые были в прошлые периоды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому не положены субсидии во время отопительного сезона 2022-2023. Часть домохозяйств, которые претендуют на помощь от государства, получить ее не смогут по ряду весомых причин.