Может ли переселенец рассчитывать на субсидии: четкий ответ

Люди, вынужденные переселиться внутри страны, способны получить скидку на оплату ЖКУ для места фактического проживания

С 1 января 2023 года в Украине несколько изменится характер начисления жилищных субсидий, которые используются для оплаты коммунальных услуг. При этом вынужденные переселенцы (внутренне перемещенные лица) оставят за собой право и дальше оформлять подобные льготы — их будут предоставлять по фактическому месту жительства лицу, которое обращается за субсидией.

Детальнее о механизме обращения ВПЛ о подобных выплатах рассказали в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Подать заявление на получение субсидии переселенцы могут как лично, так и в электронной форме.

Что следует помнить прежде всего?

Субсидия для вынужденных переселенцев оформляется по месту фактического проживания. ВПЛ не обязывают заключать специальный договор аренды (аренды) жилья; достаточно лишь указать в декларации состав проживающих в домохозяйстве людей.

Обратиться с заявлением о получении субсидии ВПЛ может любым удобным способом:

в уполномоченное должностное лицо исполнительного органа сельского/поселкового/городского совета соответствующего ОТГ;

центра предоставления админуслуг;

сервисного центра ПФУ;

на портале "Дія";

через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;

в мобильном приложении ПФУ.

Какие документы понадобятся для оформления субсидии?

Внутренне перемещенное лицо при обращении о субсидийных выплатах должно представить определенный пакет документов. Это заявление с просьбой назначить субсидии, декларация о доходах и расходах (оба документа — по установленной форме), а также данные о других жильцах домохозяйства, паспорт и РНОКПП (идентификационный код). Завершить этот список следует справкой, подтверждающей статус ВПЛ.

Подчеркнем, что размер помощи, получаемой переселенцем, не будет влиять на совокупный доход, от которого обычно рассчитывают жилищную субсидию. Кстати, после подачи документов можно проверять, получите ли вы необходимые выплаты и в каком размере они будут назначены. Как писал "Телеграф", для этого уже существует специальный электронный ресурс.

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