Як отримати субсидію: українцям нагадали ще про одну можливість

У цьому випадку є важливий нюанс

Підставою для отримання субсидії на житлово-комунальні послуги може бути зупинення трудового договору. Однак у цьому випадку є один нюанс.

Отримання субсидії буде можливим у тому випадку, якщо за особу сплачували єдиний соціальний внесок. Або він сам за себе його оплачував. Про це пише видання "Пенсійний кур’єр".

"Отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг у разі призупинення дії трудового договору можна, якщо за людину сплачували (або вона платила за себе сама) єдиний соціальний внесок у розмірі, не меншому від мінімального, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем зверненням за субсидією (наприклад, якщо ви звернулися за субсидією у грудні, тобто у четвертому кварталі, ЄСВ має бути сплачено за квітень, травень та червень)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця причина є основою отримання субсидії на житлово-комунальні послуги ще з 1995 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оформити субсидію в Україні, не виходячи з дому. Зробити це можна швидко та легко за допомогою порталу "Дія" та сайту Пенсійного фонду України.