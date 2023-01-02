Как получить субсидию: украинцам напомнили еще об одной возможности

В данном случае есть важный нюанс

Основанием для получения субсидии на жилищно-коммунальные услуги может являться приостановление трудового договора. Однако в этом случае также есть один нюанс.

Получение субсидии будет возможным в том случае, если за человека уплачивали единый социальный взнос. Или же он сам за себя его оплачивал. Об этом пишет издание "Пенсионный курьер".

"Получить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае приостановления действия трудового договора можно, если за человека уплачивали (или он платил за себя сам) единый социальный взнос в размере, не менее минимального, в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращением за субсидией (например, если вы обратились за субсидией в декабре, то есть в четвертом квартале, ЕСВ должно быть уплачено за апрель, май и июнь)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта причина является основанием для получения субсидии на жилищно-коммунальные услуги еще с 1995 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как оформить субсидию в Украине не выходя из дома. Сделать это можно быстро и легко с помощью портала "Дія" и сайта Пенсионного фонда Украины.