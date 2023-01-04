Если переехали в другое жилье: как сохранить субсидию

Субсидия на коммунальные услуги предоставляется на определенных условиях, если они сохранились — выплаты продолжаются

Многие украинцы с начала вторжения россии были вынуждены переехать, многие — эвакуировались из регионов, в которых идут боевые действия. Но возможность получать субсидию у них сохранилась. На нее податься можно через обычные сервисы, а иметь договор аренды необязательно. Однако если человек уже был получателем субсидии перед эвакуацией, для продолжения выплат нужно пройти ряд процедур.

Как отмечают в Минреинтеграции, схема переадресации выплат аналогична как при получении пенсии или социальной помощи. Если выплаты получались на "Укрпочте" нужно переадресовать на новое ближайшее отделение.

Сделать это можно как в контакт центре Укрпочты по номеру 0 800 300 545, так и в сервисном центре Пенсионного фонда нового региона, где вы пребываете. Оператору понадобятся ваш адрес до переезда, паспортные данные, номер телефон, как получали выплаты — на почте или адресно и новое место получения помощи (адрес почты или нового жилья).

Чтобы перевести выплаты в отделение Ощадбанка без открытия счета нужно обратиться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты населения с заявлением. Однако стоит напомнить, что получать выплату субсидии от государства можно только на один адрес. В случае если только часть жильцов переехала — нужно сообщить в течение 30 дней.