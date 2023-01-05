Посчитать нетрудно: как понять, получите ли вы субсидию

Следует понимать, что на конечную сумму льготы влияет доход каждого члена семьи.

Несмотря на полномасштабную войну, украинцы имеют возможность оформлять субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Это достаточно ощутимая помощь от государства, позволяющая быстрее оплачивать имеющиеся счета, не накапливая лишних задолженностей перед компаниями-поставщиками. И хотя оформление субсидийных выплат — распространенное явление, далеко не все знают, по какому принципу оно осуществляется.

Как рассчитывается возможность получения субсидии, рассказывает "Пенсионный курьер", ссылаясь на данные Минсоцполитики. Следует отметить, что разрешение на субсидию есть у тех людей, чей обязательный процент платежа превышает общую сумму за коммунальные услуги.

Определить, входите ли вы в число счастливчиков, которые могут получать подобные скидки, удастся с помощью специальной формулы. Именно она и рассчитывает уже упомянутый обязательный процент платежа.

Считается это так:

исчисляется среднемесячный совокупный доход граждан, прописанных по определенному адресу (домохозяйства, на которое стремятся получить субсидию);

полученная сумма делится на количество членов домохозяйства, что определяет среднемесячный доход для одного человека;

доход на одного человека следует разделить на размер прожиточного минимума, установленный с 1 января того года, с которого будет назначена субсидия (сейчас это 2589 грн);

полученный результат делится на 2, после чего сумму следует умножить на 15%. Конечный результат вам и покажет необходимый обязательный процент среднемесячного общего дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, может ли рассчитывать на субсидию безработный гражданин и что нужно сделать, чтобы получить выплаты.

Также мы писали, где можно проверить, начислили ли вам субсидийные выплаты.