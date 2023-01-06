Оформлення субсидії: за який період враховуються доходи громадянина

Знижка на оплату комуналки буде різною в залежності від моменту подачі заяви

В Україні продовжується процес оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір виплат не є постійним, а залежить від доходу громадянина та періоду, який передує подачі заяви на отримання подібних пільг.

У пресслужбі Мінсоцполітики пояснили, як саме нараховується субсидія та в чому полягає відмінність у залежності від джерела доходу — пенсії чи зарплати тощо.

Тож у Пенсійному фонді, який із грудня 2022 року повністю займається субсидійними виплатами, будуть відслідковувати отримані громадянином кошти так:

якщо виплати призначаються із початку опалювального сезону (жовтень) — за І-ІІ квартали поточного календарного року;

якщо виплати призначаються із початку неопалювального сезону (травень) — за III-IV квартали минулого року;

якщо субсидія призначається всередині опалювального чи неопалювального сезону — за два квартали, які передують місяцю, коли було подано звернення на оформлення пільги.

Якщо на субсидію претендує пенсіонер, то в такому випадку обчислення доходів йде більш конкретно. Якщо виплати бажають отримувати з початку опалювального сезону, то система проаналізує доходи за серпень поточного року; якщо з початку неопалювального сезону — доходи за березень поточного року. У разі звернення за пільгою посеред сезонів, враховуватиметься розмір отриманої громадянином пенсії за місяць, який був попереднім до місяця подачі заяви.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи мають право на субсидії внутрішньо переміщені особи, кількість яких значно збільшилася у зв'язку із повномасштабною війною.

Також ми пояснювали, як на призначення субсидій впливають прописка і фактична адреса проживання.