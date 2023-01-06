Оформление субсидии: за какой период учитываются доходы гражданина

Скидка на оплату коммуналки будет разной в зависимости от момента подачи заявления

В Украине продолжается процесс оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер выплат не является постоянным, а зависит от дохода гражданина и периода, предшествующего подаче заявления на получение подобных льгот.

В пресс-службе Минсоцполитики объяснили, как именно начисляется субсидия и в чем разница в зависимости от источника дохода — пенсии или зарплаты и тому подобное.

Поэтому в Пенсионном фонде, который с декабря 2022 полностью занимается субсидийными выплатами, будут отслеживать полученные гражданином средства так:

если выплаты назначаются с начала отопительного сезона (октябрь) — за I-II кварталы текущего календарного года;

если выплаты назначаются с начала неотапливаемого сезона (май) — за III-IV кварталы прошлого года;

если субсидия назначается внутри отопительного или неотапливаемого сезона — за два квартала, предшествующих месяцу, когда было подано обращение на оформление льготы.

Если на субсидию претендует пенсионер, то в таком случае начисление доходов идет более конкретно. Если выплаты хотят получать с начала отопительного сезона, система проанализирует доходы за август текущего года; если с начала неотапливаемого сезона — доходы за март текущего года. В случае обращения за льготой посреди сезонов, будет учитываться размер полученной гражданином пенсии за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, имеют ли право на субсидии внутренне перемещенные лица, количество которых значительно увеличилось в связи с полномасштабной войной.

Также мы объясняли, как на назначение субсидий влияют прописка и фактический адрес проживания.