Доступно не кожному: хто має право на отримання субсидії

Механізм надання подібної державної допомоги значно змінився через вплив повномасштабної війни

Із грудня в Україні призначенням та виплатою субсидій займається Пенсійний фонд України. Більшість українців звикли до подібної допомоги із держбюджету, однак певні категорії населення отримують відмову у її її оформленні. Щоб не сталося непередбачуваних ситуацій, краще заздалегідь поцікавитися, чи входите ви до переліку громадян, які можуть отримувати субсидійні виплати.

Хто саме до них належить, пише "Прочерк", посилаючись на роз'яснення директорки департаменту соцполітики Черкаської міськради Катерини Бінусової. Чиновниця підкреслила, що звертатися за допомогою люди можуть до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду.

Нарахування субсидії відбувається, якщо відповідну заяву подавали такі категорії громадян:

особи, які зареєстровані в певному житловому приміщенні (будинку/квартирі);

особи, які не прописані, але фактично проживають у конкретному будинку. При цьому їй має нараховуватися плата за житлово-комунальні послуги, а на руках у людини повинен бути договір оренди житла;

індивідуальні будинки, чиї будинки ще не прийняті в експлуатацію;

родини, які платять за комуналку більше за розмір обов'язкового платежу. Підрахувати, чи це так, можна власноруч — за допомогою спеціальної формули;

неповнолітні особи, які лишилися без батьківської опіки. За них до спеціальних органів звертаються опікуни.

Окрему категорію субсидіантів зараз складають внутрішньо переміщені особи, на переселення яких вплинула війна.

Також за субсидією ви можете звернутися, навіть якщо:

входите до переліку проживаючих в домогосподарстві осіб, але перебуваєте за кордоном на період воєнного стану;

володієте кількома одиницями нерухомості, право власності на які успадкували;

маєте заборгованість по оплаті ЖКП, яка утворилася під час воєнного стану.

Розмір виплат вираховується завжди індивідуально і залежить від загального доходу родини, яка проживає в тому чи іншому домогосподарстві.

Раніше "Телеграф" пояснював, за який період обчислюються доходи громадян при визначенні розміру субсидії.

Крім цього ми писали про те, як можна оформити субсидійні виплати, якщо ви тимчасово безробітній.