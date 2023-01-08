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Доступно не каждому: кто имеет право на получение субсидии

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Субсидийные выплаты значительно уменьшают количество расходов на коммунальные услуги Новость обновлена 08 января 2023, 08:21
Субсидийные выплаты значительно уменьшают количество расходов на коммунальные услуги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Механизм предоставления подобной государственной помощи значительно изменился из-за влияния полномасштабной войны

С декабря в Украине назначением и выплатой субсидий занимается Пенсионный фонд Украины. Большинство украинцев привыкли к подобной помощи из госбюджета, однако некоторые категории населения получают отказ в ее оформлении. Чтобы не произошло непредвиденных ситуаций, лучше заранее поинтересоваться, входите ли вы в список граждан, которые могут получать субсидийные выплаты.

Кто именно к ним относится, пишет "Прочерк", ссылаясь на разъяснение директора департамента соцполитики Черкасского горсовета Екатерины Бинусовой. Чиновница подчеркнула, что обращаться за помощью люди могут в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Начисление субсидии происходит, если соответствующее заявление подавали следующие категории граждан:

  • лица, зарегистрированные в определенном жилом помещении (дома/квартире);
  • лица, не прописанные, но фактически проживающие в конкретном доме. При этом им должна начисляться плата за жилищно-коммунальные услуги, а на руках у человека должен находиться договор аренды жилья;
  • индивидуальные дома, чьи дома еще не приняты в эксплуатацию;
  • семьи, которые платят за коммуналку больше размера обязательного платежа. Подсчитать, так ли это, можно самому — с помощью специальной формулы;
  • несовершеннолетние лица, оставшиеся без родительской опеки. За них в специальные органы обращаются опекуны.

Отдельную категорию субсидиантов сейчас составляют внутренне перемещенные лица, на переселение которых повлияла война.

Также за субсидией вы можете обратиться, даже если:

  • входите в перечень проживающих в домохозяйстве лиц, но находитесь за границей на период военного положения;
  • владеете несколькими единицами недвижимости, право собственности на которые унаследовали;
  • имеете задолженность по оплате ЖКУ, образовавшейся во время военного положения.

Размер выплат рассчитывается всегда индивидуально и зависит от общего дохода семьи, проживающей в том или ином домохозяйстве.

Ранее Телеграф объяснял, за какой период исчисляются доходы граждан при определении размера субсидии.

Кроме этого мы писали о том, как можно оформить субсидийные выплаты, если вы временно безработны.

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#Льготы #Деньги #Выплаты #Субсидия #Субсидии