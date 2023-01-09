Могут заставить вернуть деньги: при каких условиях нельзя получать субсидию

В крайних случаях субсидию заставят вернуть

На получение субсидии право имеют многие украинцы, но не все — есть ряд факторов которые могут этому помешать. Среди них — покупка автомобиля или квартиры. В Украине в последние дни зафиксированы несколько случаев, когда дело о возвращении субсидии государству дошло до суда.

В Черновицкой области женщину подозревают в мошенничестве — она скрыла в декларации наличие второй квартиры. Жительница Хотина таким образом с ноября 2021 году получила более 15 тысяч гривен компенсации от государства незаконно. В Ровенской области суд уже вынес решение в отношении женщины, которая не сообщила о покупке сыном машины. Они проживают вместе — ее обязали вернуть 19 тысяч гривен.

Субсидию не назначают если:

площадь жилья чрезмерная — свыше 130 кв.м. для квартиры и 230 кв.м. для дома (исключение — дома с разными лицевыми счетами, жилье многоденых, приемных семей и схожие случаи),

при совершении членом семьи или проживающим в доме за последний год операции на сумму свыше 50 тысяч гривен (покупка недвижимого и движимого имущества, покупка валюты, предоставление в долг), исключение — покупка жилья после продажи другого, если оно было единственным

право собственности на более чем одно жилье у кого-либо из членов семьи или домохозяйств (исключение — полученное в наследство, с правом общей собственности, комнат в общежитии или находящегося на оккупированной территории/поврежденного)

имеет на счетах или в облигациях более 100 тысяч гривен

владеет машиной выпуска менее 5 лет назад или несколькими моложе 15 лет

в составе семьи есть совершеннолетние неработающие люди — есть исключения в виде пенсионеров, студентов и других категорий

при наличии долгов за ЖКХ и по алиментам. В этом правиле также есть исключения, например наркозависимые, без вести пропавшие или арестованные.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что при расчете субсидии на разные периоды используются доходы граждан за разное время — от них зависит сумма помощи. В случае переезда или эвакуации на субсидию можно подать снова, но насчитываться она будет только на одно жилье.