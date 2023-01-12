Субсидія для великої квартири чи будинку: хто має право на отримання

Виплати передбачені для п’яти категорій українців

Навіть у тяжкий воєнний час українцям продовжують нараховувати субсидії. А дехто з них може отримувати виплати на наднормативну площу житла.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, категорії осіб, які можуть претендувати на призначення житлових субсидій на наднормативну площу житла, визначає законодавство. До таких категорій належать непрацездатні непрацюючі особи, які проживають самі.

Хто може розраховувати на виплати:

пенсіонери, які отримують пенсію за віком, у зв’язку з втратою годувальника або інвалідністю. Також до цієї категорії належать особи, які досягли пенсійного віку та одержують пенсію за вислугою років;

громадяни, які отримують державну соцдопомогу особі, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю;

українці, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

люди, які отримують тимчасову державну соцдопомогу непрацюючим, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату;

особи, які не досягли повноліття.

Як зазначають у ПФУ, щоб скористатися правом призначення субсидії на понаднормову площу житла, необхідно вказати у декларації свою належність до однієї з перерахованих вище категорій.

Соціальна норма житла, в межах якої надається субсидія, становить 13,65 кв. м на особу + 35,22 кв. м на домогосподарство. Тобто, соціальна норма житла, з урахуванням якої призначається субсидія на одну особу становить 48,87 кв. м на домогосподарство, яке складається з двох осіб – 62,52, з трьох осіб — 76,17.

Понаднормова площа житла розраховується збільшенням соціальної норми житла для домогосподарства на 30 відсотків (але не більше фактичної) та відповідно становить: на одну особу – 63,53 кв. м, на двох осіб – 81,27, на трьох осіб — 99.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одержувачі субсидій в Україні повинні повідомляти відповідні органи про низку змін у своєму житті. Наприклад, до них належить одруження.