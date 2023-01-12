Субсидия для большой квартиры или дома: кто имеет право на получение
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Выплаты предусмотрены для пяти категорий украинцев
Даже в тяжелое военное время украинским гражданам продолжают начислять субсидии. А некоторые из них могут получать выплаты на сверхнормативную площадь жилья.
Как сообщили в пенсионном фонде Украины, категории людей, которые могут претендовать на назначение жилищных субсидий на сверхнормативную площадь жилья, определяет украинское законодательство. К таким категориям относятся нетрудоспособные неработающие лица, которые проживают сами.
Кто может рассчитывать на выплаты:
- пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, в связи с потерей кормильца или же по инвалидности. Также к этой категории относятся лица, достигшие пенсионного возраста и получающие пенсию по выслуге лет;
- граждане, которые получают государственную соцпомощь лицу, не имеющему права на пенсию, и лица с инвалидностью;
- украинцы, которые получают государственную социальную помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
- люди, получающие временную государственную соцпомощь неработающим, которые достигли общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату;
- лица, не достигшие совершеннолетия.
Как отмечают в ПФУ, для того, чтобы воспользоваться правом назначения субсидии на сверхурочную площадь жилья, необходимо указать в декларации свою принадлежность к одной из категорий, перечисленных выше.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что получатели субсидий в Украине должны уведомлять соответствующие органы о ряде изменений в своей жизни. К примеру, к ним относится женитьба или замужество.