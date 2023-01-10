Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты

Женитьба или замужество получателя субсидии или смена исполнителя коммунальных услуг должны быть доведены до органов соцзащиты

При росте расходов на оплату коммунальных услуг — оформление субсидии на ЖКУ является единственным способом для украинцев оплачивать коммуналку и не остаться без средств для жизни. Однако при этом следует соблюдать определенные правила.

О них сообщает департамент соцзащиты населения Сумского горсовета. Итак, в течение месяца получатели субсидии обязаны сообщать в соответствующие органы о:

смене состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

смене социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменениях в составе семьи члена домохозяйства;

изменениях списка получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

смене перечня расходов на управление многоквартирным домом;

смене управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создании объединения;

наступлении условий, при которых теряется право на получение субсидии.

В случае смены состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении (доме) лиц, состава семьи члена домохозяйства, перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления подаются новые заявление и декларация.

Напомним, что существует несколько способов подачи заявлений на субсидии, поэтому есть и несколько способов передачи данных, влияющих на их оформление:

Лично посетить отделение Пенсионного фонда Украины.

Через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.

Передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПы. Заявления с документами принимают в бумажном виде.

Сделать это онлайн через портал "Дія".

Напомним, украинцев могут заставить вернуть деньги, поэтому сайт "Телеграф" объяснил при каких условиях нельзя получать субсидию.