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Получение субсидии: о каких изменениях в жизни украинцы должны уведомлять органы соцзащиты

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
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Оформление субсидии имеет несколько нюансов Новость обновлена 10 января 2023, 08:53
Оформление субсидии имеет несколько нюансов

Женитьба или замужество получателя субсидии или смена исполнителя коммунальных услуг должны быть доведены до органов соцзащиты

При росте расходов на оплату коммунальных услуг — оформление субсидии на ЖКУ является единственным способом для украинцев оплачивать коммуналку и не остаться без средств для жизни. Однако при этом следует соблюдать определенные правила.

О них сообщает департамент соцзащиты населения Сумского горсовета. Итак, в течение месяца получатели субсидии обязаны сообщать в соответствующие органы о:

  • смене состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;
  • смене социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);
  • изменениях в составе семьи члена домохозяйства;
  • изменениях списка получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;
  • смене перечня расходов на управление многоквартирным домом;
  • смене управляющего, исполнителя коммунальных услуг, создании объединения;
  • наступлении условий, при которых теряется право на получение субсидии.

В случае смены состава зарегистрированных (фактически проживающих) в жилом помещении (доме) лиц, состава семьи члена домохозяйства, перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления подаются новые заявление и декларация.

Напомним, что существует несколько способов подачи заявлений на субсидии, поэтому есть и несколько способов передачи данных, влияющих на их оформление:

  • Лично посетить отделение Пенсионного фонда Украины.
  • Через портал электронных услуг или мобильное приложение ПФУ.
  • Передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПы. Заявления с документами принимают в бумажном виде.
  • Сделать это онлайн через портал "Дія".

Напомним, украинцев могут заставить вернуть деньги, поэтому сайт "Телеграф" объяснил при каких условиях нельзя получать субсидию.

Теги:
#Пенсионный фонд #Субсидия #Соцзащита #Субсидии