Отримання субсидії: про які зміни у житті українці мусять повідомляти органи соцзахисту

Одруження отримувача субсидії чи зміна виконавця комунальних послуг — мають бути доведені до органів соцзахисту

При зростанні витрат на оплату комунальних послуг — оформлення субсидії на ЖКУ є чи не єдиним способом для українців оплачувати комуналку і не залишитися без коштів для життя. Однак при цьому слід дотримуватися певних правил.

Про них повідомляє департамент соцзахисту населення Сумської міськради. Отже, протягом місяця отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти у відповідні органи, про:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладення або розірвання шлюбу);

зміни в складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім’ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заява та декларація.

Нагадаємо, що існує кілька способів подання заяв на субсидії, тож є і кілька способів передачі даних, що впливають на їхнє оформлення:

Особисто відвідати відділення Пенсійного фонду України.

Через портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ.

Передати документи у паперовому вигляді через уповноважених осіб територіальних громад (у сільській, селищній, міській раді) та ЦНАПи. Заяви з документами приймають у паперовому вигляді.

Зробити це онлайн через портал "Дія".

Нагадаємо, eкраїнців можуть змусити повернути гроші, тож сайт "Телеграф" пояснив, за яких умов не можна отримувати субсидію.