Дзвінок з ПФУ не до добра: українці можуть раптово втратити субсидії під час війни

Українцям розповіли про ще один спосіб повідомлення у відмові на призначення субсидій

Під час воєнного стану частину надання послуг в Україні спростили або змінили, зокрема призначення субсидій. Наразі заявнику можуть відмовити в оформленні субсидій просто по телефону.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України. Уповноважений орган має три календарні дні, щоб сповістити заявника про відмову в призначенні субсидій.

Згідно з чинною постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива", повідомляти про відмову у призначенні потрібно лише у письмовому виді. Однак під час дії воєнного стану порядок було змінено.

На час війни органам соціального забезпечення дозволено повідомляти заявників про відмову у призначенні допомоги на оплату послуг ЖКГ у телефонному режимі протягом трьох календарних днів. Також до журналу реєстрації інформування заявників вноситься відповідний запис з обов’язковою інформацією у вигляді:

номера рішення про відмову;

номера телефону заявника;

прізвища, імені та по батькові заявника;

прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка повідомила про прийняте рішення;

дати та часу телефонного дзвінка.

Заявник має право оскаржити таке рішення в суді, якщо він з ним не згоден.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як перевірити призначення субсидій. Для цього українцям навіть не треба виходити із дому.