Звонок из ПФУ не к добру: украинцы могут внезапно лишиться субсидий во время войны
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Украинцам рассказали еще об одном способе уведомления в отказе на назначение субсидий
Во время военного положения часть предоставления услуг в Украине упростили или изменили, в том числе и назначение субсидий. Сейчас заявителю могут отказать в оформлении субсидий просто по телефону.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. У уполномоченного органа есть три календарных дня, чтобы известить заявителя об отказе в назначении субсидий.
Согласно действующему постановлению Кабмина от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", уведомлять об отказе в назначении субсидий нужно только в письменном виде. Однако во время действия военного положения порядок был изменен.
На время войны органам социального обеспечения разрешено уведомлять заявителей об отказе в назначении пособия на оплату услуг ЖКХ в телефонном режиме в течение трех календарных дней. Также в журнал регистрации информирования заявителей вносится соответствующая запись с обязательной информацией в виде:
- номера решения об отказе;
- номера телефона заявителя;
- фамилии, имени и отчества заявителя;
- фамилии, имени и отчества должностного лица, уведомившего о принятом решении;
- даты и времени телефонного вызова.
У заявителя есть право обжаловать такое решение в суде, если он с ним не согласен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проверить назначение субсидий. Для этого украинцам даже не нужно выходить из дома.