Звонок из ПФУ не к добру: украинцы могут внезапно лишиться субсидий во время войны

Украинцам рассказали еще об одном способе уведомления в отказе на назначение субсидий

Во время военного положения часть предоставления услуг в Украине упростили или изменили, в том числе и назначение субсидий. Сейчас заявителю могут отказать в оформлении субсидий просто по телефону.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. У уполномоченного органа есть три календарных дня, чтобы известить заявителя об отказе в назначении субсидий.

Согласно действующему постановлению Кабмина от 21.10.1995 № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", уведомлять об отказе в назначении субсидий нужно только в письменном виде. Однако во время действия военного положения порядок был изменен.

На время войны органам социального обеспечения разрешено уведомлять заявителей об отказе в назначении пособия на оплату услуг ЖКХ в телефонном режиме в течение трех календарных дней. Также в журнал регистрации информирования заявителей вносится соответствующая запись с обязательной информацией в виде:

номера решения об отказе;

номера телефона заявителя;

фамилии, имени и отчества заявителя;

фамилии, имени и отчества должностного лица, уведомившего о принятом решении;

даты и времени телефонного вызова.

У заявителя есть право обжаловать такое решение в суде, если он с ним не согласен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проверить назначение субсидий. Для этого украинцам даже не нужно выходить из дома.