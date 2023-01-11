Как узнать, начислили ли вам субсидию: есть простой способ

Излишнего времени на отстаивание очередей и обращение к уполномоченным лицам не понадобится — все происходит онлайн

В Украине пытаются максимально оцифровать все доступные услуги для населения, в том числе и получение субсидии. Впрочем, с помощью интернета можно не только подать заявление на получение помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и узнать, согласились ли в Пенсионном фонде начислять вам деньги.

"Телеграф" напоминает, какого алгоритма действий следует придерживаться, чтобы получить необходимую информацию. Прежде всего следует найти в интернете веб-ресурс, носящий название "Единый государственный реестр получателей субсидии".

Сам процесс пользования этим сайтам очень и очень прост:

открываем сайт subsidii.ioc.gov.ua ;

в левом поле записываем все данные получателя субсидии, которые запрашивает система. Пока поиск проходит только благодаря полному адресу — следует указать область, конкретный населенный пункт, улицу и номер дома (если нужно — квартиры);

Так выглядит сайт

проходим верификацию, нажав "птичку" в поле "Я не робот";

нажимаем на кнопку "Искать".

Через несколько секунд система должна обнародовать данные, касающиеся актуального назначения выплат. Также этот сайт сообщает информацию о скидке на оплату ЖКХ по отопительному и неотопительному периодам в прошлые годы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кто вообще имеет право на оформление субсидийных выплат. Одной из особых категорий, которые разрешено пользоваться подобными льготами, сейчас вынужденные переселенцы со временно оккупированных территорий.