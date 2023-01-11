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Как узнать, начислили ли вам субсидию: есть простой способ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
Субсидийные выплаты помогают многим украинцам сэкономить при оплате коммуналки Новость обновлена 11 января 2023, 10:48
Субсидийные выплаты помогают многим украинцам сэкономить при оплате коммуналки. Фото Коллаж "Телеграфа"

Излишнего времени на отстаивание очередей и обращение к уполномоченным лицам не понадобится — все происходит онлайн

В Украине пытаются максимально оцифровать все доступные услуги для населения, в том числе и получение субсидии. Впрочем, с помощью интернета можно не только подать заявление на получение помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг, но и узнать, согласились ли в Пенсионном фонде начислять вам деньги.

"Телеграф" напоминает, какого алгоритма действий следует придерживаться, чтобы получить необходимую информацию. Прежде всего следует найти в интернете веб-ресурс, носящий название "Единый государственный реестр получателей субсидии".

Сам процесс пользования этим сайтам очень и очень прост:

  • открываем сайт subsidii.ioc.gov.ua;
  • в левом поле записываем все данные получателя субсидии, которые запрашивает система. Пока поиск проходит только благодаря полному адресу — следует указать область, конкретный населенный пункт, улицу и номер дома (если нужно — квартиры);
Как узнать, назначили ли вам субсидию
Так выглядит сайт
  • проходим верификацию, нажав "птичку" в поле "Я не робот";
  • нажимаем на кнопку "Искать".

Через несколько секунд система должна обнародовать данные, касающиеся актуального назначения выплат. Также этот сайт сообщает информацию о скидке на оплату ЖКХ по отопительному и неотопительному периодам в прошлые годы.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, кто вообще имеет право на оформление субсидийных выплат. Одной из особых категорий, которые разрешено пользоваться подобными льготами, сейчас вынужденные переселенцы со временно оккупированных территорий.

Теги:
#Деньги #Выплаты #Субсидия #Субсидии