Як дізнатися, чи нарахували вам субсидію: є простий спосіб
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Зайвого часу на відстоювання черг та звернення до уповноважених осіб не знадобиться — все відбувається онлайн
В Україні намагаються максимально оцифрувати всі доступні послуги для населення, зокрема і отримання субсидії. Втім, за допомогою інтернету можна не лише подати заяву на отримання такої знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а й дізнатися, чи погодилися в Пенсійному фонді вам нараховувати подібні пільги.
"Телеграф" нагадує, якого алгоритму дій слід дотримуватися, аби отримати необхідну інформацію. Перш за все слід знайти в інтернеті веб-ресурс, що носить назву "Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії".
Сам процес користуванням цим сайтам дуже й дуже простий:
- відкриваємо сайт subsidii.ioc.gov.ua;
- у лівому полі записуємо всі дані отримувача субсидії, які запитує система. Наразі пошук проходить лише завдяки повній адресі — слід вказати область, конкретний населений пункт, вулицю та номер будинку (якщо треба — квартири);
- проходимо верифікацію, натиснувши "пташечку" у полі "Я не робот";
- натискаємо на кнопку "Шукати".
Через декілька секунд система має оприлюднити дані, що стосуються актуального призначення виплат. Також цей сайт повідомляє інформацію про знижку на оплату ЖКГ щодо опалювального і неопалювального періодів у минулі роки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, хто взагалі має право на оформлення субсидійних виплат. Однією із особливих категорій, які дозволено користуватися подібними пільгами, нині є вимушені переселенці із тимчасово окупованих територій.