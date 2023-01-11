Як дізнатися, чи нарахували вам субсидію: є простий спосіб

Зайвого часу на відстоювання черг та звернення до уповноважених осіб не знадобиться — все відбувається онлайн

В Україні намагаються максимально оцифрувати всі доступні послуги для населення, зокрема і отримання субсидії. Втім, за допомогою інтернету можна не лише подати заяву на отримання такої знижки на оплату житлово-комунальних послуг, а й дізнатися, чи погодилися в Пенсійному фонді вам нараховувати подібні пільги.

"Телеграф" нагадує, якого алгоритму дій слід дотримуватися, аби отримати необхідну інформацію. Перш за все слід знайти в інтернеті веб-ресурс, що носить назву "Єдиний державний реєстр отримувачів субсидії".

Сам процес користуванням цим сайтам дуже й дуже простий:

відкриваємо сайт subsidii.ioc.gov.ua ;

; у лівому полі записуємо всі дані отримувача субсидії, які запитує система. Наразі пошук проходить лише завдяки повній адресі — слід вказати область, конкретний населений пункт, вулицю та номер будинку (якщо треба — квартири);

Так виглядає сайт

проходимо верифікацію, натиснувши "пташечку" у полі "Я не робот";

натискаємо на кнопку "Шукати".

Через декілька секунд система має оприлюднити дані, що стосуються актуального призначення виплат. Також цей сайт повідомляє інформацію про знижку на оплату ЖКГ щодо опалювального і неопалювального періодів у минулі роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, хто взагалі має право на оформлення субсидійних виплат. Однією із особливих категорій, які дозволено користуватися подібними пільгами, нині є вимушені переселенці із тимчасово окупованих територій.