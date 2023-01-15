Размер субсидии определят нормы потребления: сколько оплатит государство

Все, что не входит в нормативы потребления согласно имеющимся расчетам Минсоцполитики, людям придется оплачивать самостоятельно

С начала 2023 года в Украине несколько изменились условия начисления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. При этом основной ее механизм неизменен – этих денег от государства должно хватать на оплату коммуналки, которая не превышает пределы нормативов потребления. Средний же размер подобной скидки составляет две тысячи гривен.

Подробнее сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Добавим, что все потребленное сверх нормы за существующие нормативы придется оплачивать из собственного кармана — как это всегда и было. В целом субсидию начисляют на оплату счетов за газ, воду, электроэнергию, отопление и обращение с твердыми и жидкими отходами.

Каковы нормы потребления для субсидиантов?

Напомним, что средний размер субсидии в Украине составляет 2000 гривен. Все, что потребляется абонентами свыше суммы, определенной государством в качестве скидки на коммуналку, придется оплачивать из собственного кармана.

Учтите, что субсидию на содержание жилья можно оформить из расчета 13,65 кв.м на одного человека + 35,22 кв.м на семью.

Газовая субсидия определяется по-разному, в зависимости от основного источника применения природного газа. Если это отопление, то норма потребления высчитывается по специальной формуле — 4 куб.м на 1 кв.м отопительной площади умножено на корректирующий коэффициент в отопительный период. К примеру: если у вашего дома площадь 100 кв.м, то с помощью субсидии вы можете компенсировать себе стоимость около 400 кубометров потребленного газа. Также есть и другие нормативы:

на приготовление пищи – 3,3 куб.м на человека;

на газовую плиту при отсутствии горячего водоснабжения и газового водонагревателя – 5,4 куб.м на человека;

на газовую плиту и водонагреватель – 10,5 куб.м на человека.

Также популярна субсидия на водоснабжение, которая тоже имеет свои особенности по начислению. Если речь идет о холодной воде, то нормой потребления является 2 куб.м/чел. (при наличии централизованной поставки горячей воды) и 3,6 куб.м (при отсутствии централизованной поставки). Горячая вода имеет ограничение в 1,6 куб.м/чел. Водоотвод высчитывается по норме 3,6 кубометра/чел.

Другие моменты норм потребления для возможности назначения субсидии указаны в таблице ниже. Они касаются теплоснабжения и электроэнергии:

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кто может получать субсидию, даже если проживает в большом доме или квартире.

Также мы объясняли, за какой период в целом учитываются доходы при начислении субсидийных выплат.